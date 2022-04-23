البنوك المصرية إجازة لمدة يومين احتفالا بالأعياد الوطنية

قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك العاملة في مصر إجازة رسمية غدًا الأحد ووبعد غدٍ الاثنين، الموافق 24 و25 من أبريل الجاري، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وذكرى تحرير سيناء، أحد أبرز الأعياد القومية في مصر.

ويعد يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر، بجانب الأعياد والمناسبات القومية والدينية والتي تقرر الحكومة اعتبارها إجازات رسمية للبنوك والمصالح الحكومية، والإدارات المختلفة بأجهزة الدولة.

فيما تستعد البنوك المحلية لإجازة طويلة تمتد على مدار 9 أيام متصلة، تبدأ من 29 أبريل وتنتهي في الـ7 من مايو 2022.

إجازة عيد الفطر للموظفين.. 9 أيام تبدأ من 29 أبريل

فيما قرر مجلس الوزراء منح العاملين بالقطاع العام والخاص إجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الجمعة 29 أبريل وحتى 7 مايو 2022، ليبلغ عددها 9 أيام بعد احتساب العطل الرسمية الأسبوعية.

مصر تحتفل بعيد العمال ووقفة عيد الفطر

يجدر الإشارة إلى أنَّ الأول من مايو يعد مناسبة قومية احتفالًا بعيد العمال، والذي يتزامن مع 30 رمضان وقفة عيد الفطر المبارك هذا العام.

فيما يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو، ويمتد على مدار 4 أيام متتالية، 3 و4 و5 و6 مايو 2022، حيث أنَّ الخميس 5 مايو والجمعة 6 مايو إجازات رسمية بقرار حكومي، فيما أنَّ السبت 7 مايو إجازة رسمية للبنوك وبعض الجهات الأخرى.

يشار إلى إصدار مجلس الوزراء قرارًا بمنح العاملين بالقطاع العام بالدولة والهيئات الحكومية 6 أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى 3 أيام أخرى تضاف إلى الإجازة باعتبارها عطلة رسمية أسبوعية، وهي أيام الجمعة 29 أبريل وتسبق إجازة العيد، وكذلك الجمعة والسبت الموافق 6 و7 مايو 2022.