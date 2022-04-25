مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 24 رمضان بسوهاج

العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أيام عتق من النار، فيتحرى الجميع بها زيادة الطاعات، ولعل من أهمها قيام الليل وصلاة الفجر، رغبة فى تمام الأجر، لذا تقدم «الوطن»، خدمة موعد السحور وموعد أذان الفجر اليوم 24 رمضان بمحافظة سوهاج.

موعد أذان الفجر اليوم بمحافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر اليوم الاثنين 24 رمضان في محافظة سوهاج، فى تمام الساعة 3 و48 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 24 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:48 صباحًا

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:24 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:42 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:32 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:32 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 24 رمضان بمركز جرجا

بينما يأتي موعد السحور وأذان الفجر اليوم 24 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 1:32 صباحا، وموعد الإمساك 3:32 صباحا، وموعد أذان الفجر الساعة 3 و47 دقيقة صباحا

مواقيت الصلاة اليوم 24 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:26 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:25 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:43 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:32 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:32 صباحا.