مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 23 رمضان بسوهاج

تقدم «الوطن»، خدمة مواقيت الصلاة، وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان، 24 أبريل، في محافظة سوهاج، وفقا لإمساكية شهر رمضان 2022.

موعد الإفطار وأذان المغرب ليوم الأحد 23 رمضان بمحافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر ليوم الأحد 23 رمضان بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة 6 و23 دقيقة مساء

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:53 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:23 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:42 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:33 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:33 صباحا.

موعد أذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان بمركز جرجا

بينما موعد أذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، الساعة 6 و20 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:52 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34 صباحا.

أداب الإفطار بشهر رمضان المبارك

وللإفطار بشهر رمضان المبارك عدة أداب، يحرص المسلمون على تطبيقها، منها الإسراع بالإفطار، وعدم الإكثار من تناول الحلوى والمشروبات، والإكثار من الدعاء عند الإفطار، وترديد دعاء الإفطار قبل تناول الطعام.