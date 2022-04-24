مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان في محافظات مصر

أداء الفروض الخمسة هي من أركان الإسلام، ودونها لا يصح إيمان العبد، لذلك يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، بالتزامن مع العشر الىواخر من شهر رمضان.

وفي هذا السياق، يقدم «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، مواقيت الصلاة في مصر اليوم، وعدد من المدن العربية، وفق ما نشر على الموقع الرسمية للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي التقرير التالي، نعرض مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحا

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:48 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:35 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:45 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:30 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:53 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:52 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:22 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:41 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:30 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:20 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:48 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:31 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:21 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 4:49 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:18 مساءً.