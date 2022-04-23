مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان بسوهاج

يحدد التوقيت المحلي لكل محافظة ومدينة ومركز، وفقا لوقوعها بين خطوط الطول والعرض، وتحدد هيئة المساحة العامة المصرية، مواقيت الصلاة بعد حساب التوقيت المحلي لكل محافظة، وهو ما ينتظره أهالي محافظة سوهاج للوقوف على توقيت الصلاة المختلفة.

موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان بمحافظة سوهاج

وبناء على ذلك، يكون موعد أذان الفجر بمحافظة سوهاج يوم 22 رمضان فى تمام الساعة 3و53 دقيقة صباحا، وموعد السحور فى تمام الساعة 1 و34 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك فى تمام الساعة 3 و34 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 22 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:53 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:22 مساءً

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:41 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان بمركز جرجا بمحافظة سوهاج

بينما موعد السحور وأذان الفجر اليوم 22رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 1:34 صباحا، وموعد الإمساك 3:34 صباحا، وموعد أذان الفجر الساعة 3 و52 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 22 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:52 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34 صباحا.