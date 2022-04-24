مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان بسوهاج

يبدأ صيام يوم 23 رمضان مع أذان فجر الأحد الموافق 24 أبريل، لتنتهى ليلة 23 رمضان، إحدى الليالي الوترية لرمضان 2022.

موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 رمضان بمحافظة سوهاج

يحدد موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 رمضان بمحافظة سوهاج، وفقا لإمساكية شهر رمضان 2022 في تمام الساعة 3 و53 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:53 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:23 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:42 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:33 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:33 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 رمضان بمركز جرجا

بينما موعد أذان الفجراليوم 23 رمضان بمركز جرجا بمحافظة سوهاج الساعة 3 و52 دقيقة صباحا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:52 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34 صباحا.

عدد ساعات الصيام بمحافظة سوهاج ليوم الأحد 23 رمضان

ويصل عدد ساعات الصيام بمحافظة سوهاج اليوم إلى 14 ساعة، وأكثر من 20 دقيقة تتفاوت دقيقتين بالزيادة أو النقص وفقا للقرب أو البعد من مركز سوهاج حيث تتفق مراكز سوهاج بداية من مركز طما شمالا حتى مركز المنشاة جنوبا مع التوقيت المحلى لمحافظة سوهاج ويختلف التوقيت بداية من مركز جرجا جنوبا وكذلك مركز البلينا.