نجار مسلح ينهي حياته في الصف.. الإصابة بانزلاق غضروفي السبب

أنهى شاب حياته، عن طريق شنق نفسه داخل غرفة بالطابق الأرضي في منزل أسرته بمركز الصف، لمروره بحالة اكتئاب.

حز بالرقبة ولا توجد إصابات ظاهرية

تلقى قسم شرطة الصف، إشارة من مستشفى الصف، يفيد بوصول شاب يعمل نجار مسلح 27 سنة جثة هامدة، وبالفحص تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية في جسده، عدا حز بالرقبة من الأمام، بسبب استخدام الحبل.

إصابة بإنزلاق غضروفي كانت وراء الخادث

وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن الشاب يعمل نجار مسلح، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة واكتئاب حاد، عقب إصابته بانزلاق غضروفي، أثر على قدرته على العمل.

سؤال والد الشاب المتوفى

بسؤال والد المتوفى، أكد مضمون التحريات، وأن نجله كان يمر بأزمة نفسية سيئة لإصابته المفاجئة.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية

أكدت تحريات المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عدم وجود أى شبهة جنائية حول الحادث، وتم إخطار النيابة العامة التي ناظرت جثة المتوفى كما صرحت بدفن الجثة.