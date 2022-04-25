أيمن الكاشف: رمضان زمان كان أكثر حميمية

قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف، إن شهر رمضان الكريم له طقوس خاصة، وكان أغلب الأوقات يقضيها في تعليق الزينة، وتعليق البالونات، وكان الأصدقاء يواظبون على اللقاء في أوقات الصلاة، موضحا أنه كان حريصا على لعب الدورات الرمضانية وزيارة الأهل والأصدقاء والتجمع في أوقات التراويح.

يومه في رمضان

أضاف «الكاشف»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أن يومه في رمضان يبدأ بصلاة الفجر والذكر وقراءة القرآن حتى شروق الشمس، وينام، وبعدها يبدأ في صلاة الظهر، ثم ينتظر العصر لأنه يكرس هذا الشهر في العبادات، موضحا أنه يتناول إفطار دائما خفيف لكن يتناول الغذاء أكثر في السحور، وأحيانا يتناول بعد صلاة التراويح مبينا أن الوجبة الأساسية له في رمضان هي السحور.

رمضان زمان مختلف عن الحالي

وأوضح المعلق الإعلامي، أن رمضان حاليا اختلف عن زمان بسبب المسلسلات الكثيرة وسريان اليوم أسرع وزيادة وسائل التكنولوجيا، مبينا أنه فقد والداته ووالداته وأخيه وكان يتجمعون في الماضي على سفرة واحدة وكانت الأجواء أكثر حميمية ولكن مشاغل الحياة الآن أصبحت أكثر، متابعا: «مبقتش الأجواء الأسرية اللي فيها تواصل زي زمان بس هيظل المصريين بيحتفلوا برمضان بطريةق مختلفة عن باقي الدولة، وأنا صغير دايما كنت بحب ألعب الدورات الرمضانية وكانت فيها شعبية خصوصا بعد صلاة التراويح وبيبقى في حضور جماهيري كبير، وكانت الدورات دي بيطلع فيها نجوم ولعيبة كبار وكانت الروح حلوة».