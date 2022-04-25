هشم رأسها بشاكوش.. عاطل ينهي حياة والدته ويصيب خاله في عين شمس

أنهي عاطل حياة والدته بتهشيم رأسها بالشاكوش، بينما أصاب خاله بإصابات بالغة، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج بينما تم نقل جثة المتوفية لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة، وملابساتها وضبط وإحضار المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسنة تدعى «ليلى.م.ح.ح»، 65 سنة، ربة منزل، بينما تم نقل المجني عليه الثاني للمستشفى للعلاج، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ما أسفر عن وفاتها.

وبمعاينة الشقة مسرح الواقعة تبين العثور على الشاكوش المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحريات أن نجل المجني عليها الأولى وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية لتعديه على والدته باستمرار، وأضافت التحريات أنّ المتهم كعادته تعدى علي والدته يوم الواقعة في حضور شقيقها الذي تدخل رافضا ما يحدث، فقام المتهم بالتعدي على المجني عليه الثاني بالضرب بالشاكوش، ثم اعتدى على والدته بتهشيم رأسها ثم فرا هاربا.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بقتل والدته وإصابة خاله، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.