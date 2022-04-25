كيفية استرجاع الهاتف حال سرقته في الشارع.. 3 خطوات بسيطة

يتعرض الكثير من المواطنين أثناء سيرهم في الشارع للعديد من المشكلات المختلفة، ولعل أبرزها تعرضهم لخطف هواتفهم المحمولة من قبل مجهولين أثناء الحديث فيها أو وجودها في إيديهم، ما يتسبب لهم في حالة من الغضب دون معرفة آلية التصرف في هذه الحالة، والتقت «الوطن» في بث مباشر بالمحامي بسام أبو رحمة، لبيان التصرف الصحيح حال تعرض الشخص لسرقه هاتفه في الشارع.

عمل محضر في قسم الشرطة

وقال بسام أبو رحمة، إن المجني عليه يجب أن يحدد مكان واقعة الخطف بالظبط، وذلك لتحديد قسم الشرطة الواقعة في دائرته الجريمة، ويتوجه بعد ذلك إلى قسم الشرطة لتحرير محضرًا يدلي فيه تفصيلًا بما حدث معه أثناء سيره في الشارع.

متابعة المحضر مع النيابة

وأوضح «أبو رحمة»، أن رئيس مباحث الدائرة، سيقوم بعمل إجراءًا مبدئيًا وهو عرض صور المسجلين المعروفين في الدائرة على المجني عليه، فإن كان من بينهم الجاني يتم ضبطه وإحضاره بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، أما إذا لم يكن من المسجلين فيأخذ المجني عليه رقم المحضر ويبدأ في متابعته في النيابة العامة.

تقديم طلب تتبع

وأضاف المحامي، أنه بعد وصول المحضر إلى النيابة، يقدم الشخص طلب تتبع للهاتف المسروق في النيابة العامة، وبدورها النيابة العامة ستقدم طلبًا رسميًا للشركة صاحبة المشغل الذي بداخله الجهاز، تمهيدًا لتحديد موقع الهاتف المسروق واسم ومستخدم الجهاز وضبطه وإحضاره.

تستدعي النيابة بعد ذلك الشخص الذي تم تتبعه، فإذا لم يأت، تحدد النيابة جلسة لنظر الواقعة، وتعد واقعة السرقة جنحة يُعاقب عليها المتهم من يوم لـ3 سنوات، وطمأن المحامي، أصحاب الهواتف المسروقة بأنه يمكن استرجاع هواتفهم بعد اتباع الاجراءات السابقة.