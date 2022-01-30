ضبط طالبين بالإعدادية حاولا استخدام المحمول في الغش ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشأن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2021/2022،والتي انطلقت"أمس"،وتستمر حتى الخميس المقبل،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 66 ألف طالباً وطالبة في 317 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة

حيث تضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة على محافظ بني سويف،بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية "أثناء تواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الامتحانات"تم إبلاغها اكتشاف قيام طالبين بلجنتين تابعتين لإدارة تعليم بني سويف بمحاولة استخدام الهاتف المحمول في تصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لخارج اللجنتين

وبناء عليه تم إحالة الطالبين للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالمديرية،واتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون حيال محاولتهما استخدام المحمول في الغش، فيما تم التأكيد على منع اصطحاب ودخول الهواتف المحمول للجان ، مع الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وكان االأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة ،قد تفقد "صباح اليوم" عدداً من مقار لجان الامتحانات بمدارس الواسطى ، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية ، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود مخالفات ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، مشيراً إلى أنه أثناء تفقده لجان الامتحان وحجرة الكنترول تلاحظ وجود بعض المخالفات في إداريات اللجنة من وجود موانع لأحد الملاحظين وعدم تطبيق إقرارات الموانع بالمخالفة للتعليمات، وعليه تم احالة رئيس اللجنة وأحد العاملين بها إلى الشئون القانونية لمخالفة القانون وعدم الالتزام بالقرارات واقواعد المنظمة للعملية الامتحانية