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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 24-4-2022 في محلات الصاغة

كتب:

منى سعيد
09:01 ص | الأحد 24 أبريل 2022
سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21

تابع الكثيرون في بداية اليوم، أسعار الذهب، سواء في البورصات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي، التي تنعكس بشكل كبير في محلات الصاغة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي تنتشر فيه المناسبات السعيدة مثل الأفراح والخطوبات، حيث تنتشر سعر جرام الذهب عيار 21.

وكانت أسعار الذهب، شهدت تذبذبًا ما بين الارتفاع والانخفاض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وينتظر المستثمرين بداية تعاملات البورصة العالمية يوم الاثنين بداية عمل أسواق العمل.

أسعار الذهب

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم في الأسواق، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، بالإضافة إلى الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الأحد 24-4-2022 ما بين 1080 و1090 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1234 إلى 1264 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 926 و934 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بين 8640 و8720 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 24 أبريل نحو 875.58 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.12 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.022 جنيه، بما يعادل 54.97 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الأحد نحو 8.172 جنيه، بما يعادل 439.80 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد إلى نحو 1.167 جنيه، بما يعادل 62.83 دولار.

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بقلم منى سعيد