سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 25-4-2022 في محلات الصاغة

يتابع الكثيرون أسعار الذهب، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية في أول أيام عمل أسبوع البورصة العالمية، خاصة أننا مقبلين على عيد الفطر، إذ تكثر الأفراح والمناسبات السعيدة.

ينتظر المستثمرون والتجار، بداية معاملات اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل، لبداية مؤشرات المعدن النفيس في الأسواق العالمية، الأمر الذي ينعكس لحظيًا على السوق المحلية.

أسعار الذهب

في هذا الصدد، تعرض «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار الساعة، أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية وفي محلات الصاغة، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، بالإضافة إلى الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال العالمية، والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 15 جنيهًا مع قرب عيد الفطر المبارك.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الاثنين 25-4-2022 ما بين بيع 1.095 وشراء 1.105 جنيهات في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو بيع 1.251 وشراء 1,263 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين بيع 939 جنيهًا وللشراء 947 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بين 8,760 للشراء و8,840 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 25 أبريل نحو 860.08 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ46.22 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,003 جنيه، بما يعادل 53.93 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين نحو 8,028 جنيه، بما يعادل 431.42 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين إلى نحو 1.147 جنيه، بما يعادل 61.63 دولار.