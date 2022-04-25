أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوياتها منذ أسبوعين وسط مخاوف من الإغلاق الصيني

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3% لنحو 103.5 دولار للبرميل اليوم الإثنين، مسجلة أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين، وسط مخاوف متزايدة من أنّ إطالة فترات الإغلاق لفيروس كورونا في الصين، والارتفاعات السريعة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ستؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وتغذي الطلب.

توقعات بانخفاض الطلب الصيني

أدى تراجع اليوم الاثنين إلى استمرار انخفاضه بنسبة 5% تقريبًا في مؤشر النفط البريطاني الأسبوع الماضي، حيث طغت مخاوف الطلب على المخاوف بشأن شح المعروض العالمي، وتوقعات انخفاض طلب الصين على البنزين والديزل ووقود الطائرات في أبريل بنسبة 20% على أساس سنوي، وفقًا لحسابات مؤشر بلومبرج، وهو ما يعادل انخفاضًا في استهلاك النفط الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

زيادة سعر الفائدة

في الولايات المتحدة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أنّ زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة «ستكون مطروحة على الطاولة» عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، للموافقة على الاجتماع التالي فيما يُتوقع أن يكون هناك سلسلة من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.

ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، ويتوقع تداول خام برنت عند 109.68 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 121.07 للبرميل في غضون 12 شهرًا.

ويعد خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، ويتم الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، كما أنّ إنتاج النفط القادم من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المتدفق من الغرب يميل إلى أن يتم تسعيره مقارنة بهذا النفط.