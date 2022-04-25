مصرع وإصابة 17 شخصًا خلال 24 ساعة بحوادث متفرقة في قنا

شهدت محافظة قنا خلال الـ24 ساعة ماضية، عدة حوادث متفرقة ما بين اشتباكات بين عائلتين بسبب خلافات على الميراث وحوادث طرق في أبوتشت وقوص ونقادة، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 شخصًا آخرين، وتنشر «الوطن» تفاصيل هذه الأحداث.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع بقنا

وفي مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بمدخل قرية أبو شوشة، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، استقبل مستشفى أبوتشت المركزي، جثة كل من: آيفون تامر سعيد، ربة منزل وعمرها 61 عامًا، مقيمة بمركز البلينا، ومصطفى سمير عبدالعزيز البالغ من العمر 24 عامًا، ومقيم بقرية سمهود، بمركز أبوتشت، وجثتين في مستشفى البلينا في سوهاج، وآخر مصاب بصدمة عصبية.

إصابة 5 أشخاص في معركة مسلحة

وشهدت قرية فاو غرب بمركز دشنل، نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسبب خلافات على ميراث أرض زراعية، أصيب فيها 5 أشخاص.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من:

- «عادل. ش»، 45 عامًا، مصاب بطلق ناري نافذ بالأنف.

- «علاء. ع»، 30 عامًا، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر.

- «أحمد. ح»، 27 عامًا، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر.

- «قدري. ج»، 18 عامًا، مصاب بطلق ناري بالحوض.

- «عبد الراضي. م»، 33 عامًا، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات النيابة للتحقيق في الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بـ «قوص»

وفي مركز قوص، أصيب 3 شباب، يوم أمس الأحد، إثر حادث تصادم موتوسيكل مع آخر، بطريق الجمالية، وكان مستشفى قوص المركزي، استقبل كل من الآتي أسمائهم إثر حادث التصادم:

- أحمد عبدالعليم رضا، 18 عامًا، مصاب بكسور.

- محمود محمد إدريس، 20 عامًا، مصاب بكسور.

- وشخص آخر مجهول الهوية، ومصاب إصابات خطرة، وجارِ تحويله إلى مستشفى قنا العام.

3 مصابين في حادث سقوط توك توك بترعة

وفي مركز نقادة أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب تروسيكل بترعة أصفون بين كمين الشرطة وكوبري نقادة، بمحافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة أصفون، وأسفر الحادث عن إصابة كل من، شعبان جبرة حسن، 45 عامًا، وسومة أحمد شحات، 35 عامًا، وصفاء عبد الرحيم جبرة، 35 عامًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركز.

مشاجرة بالأسلحة في نجع حمادي تسفر عن إصابة شخص

وفي نجع حمادي، أصيب عامل بطلق ناري في القدم، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخر بسبب خلافات على تشوبن الطوب، بقرية السلامية.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بورد بلاغ بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية السلامية في نجع حمادي، وأسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري، ويدعى «منصور. أ» ويبلغ عمره 42 عامًا، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.