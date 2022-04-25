30 شونة تستقبل 227 طن قمح منذ بدء موسم التوريد بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 227 طنا و523 كيلو جراما من الأقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، لافتا إلى زيادة الإقبال من المزارعين على توريد محصول القمح لموسم 2022 بالشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر.

وأوضح المحافظ، أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة، ومساحتها 230 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، مؤكداً تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول، مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

متابعة مستمرة لأعمال الحصاد

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه أصدر تكليفاته لمسؤولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد، وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كل العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلا عن التنسيق مع مسؤولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال الأقماح المحلية، وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتا الزراعة والتموين.

وأشار إلى استلام الأقماح من المزراعين وفقا لسعر 885 جنيها للأردب، زنة 150 كيلو جراما، وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء موسم التوريد فى 30 أغسطس المقبل.

تشكيل لجان متخصصة

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع، لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع، مشيرا إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة، والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون.