مساجد حول العالم| «فخر المسلمين».. أضخم جامع بأوروبا افتتح عام 219 كتحفة معمارية

يأتي شهر رمضان المبارك وتأتي معه أجواء روحانية مميزة، ليس في منطقة بعينها ولكن في العالم كله، حتى البلدان التي يوجد فيها الجاليات المسلمة بأعداد قليلة، وتتركز هذه الأجواء بامتياز في المساجد التي يُقبل الناس عليها بشكل كثيف في أثناء الشهر المبارك، وترصد «الوطن» في سلسلة موضوعات في رمضان أبرز المساجد حول العالم.

مسجد النبي محمد فخر المسلمين

قبل نحو 3 سنوات وتحديدًا في عام 2019، شهدت جمهورية الشيشان افتتاح أكبر مسجد في أوروبا، في حفل ضخم بمشاركة مسؤولين محليين وأجانب، والذي يتسع لأكثر من 30 ألف مصلٍّ، لذلك وُصف من قبل السلطات الشيشانية بأنّه الأضخم والأجمل بين مساجد أوروبا.

خلال افتتاح المسجد الذي أطلق عليها «مسجد النبي محمد فخر المسلمين»، صرح رمضان قديروف، رئيس الشيشان بأن المسجد أقيم في بلدة بها 54 ألف نسمة، كما أنها تقع على مشارف العاصمة الشيشانية «جروزني»، لافتًا إلى أن تصميمه فريد.

تُحفة معمارية

عدد المصلين في المسجد لا يتوقف عند الحد الأقصى بداخله فقط، ولكن يمكن للمصلين أن يتوجهوا إلى الحدائق التي تتسع لـ70 ألف مصل، والمزينة بالزهور والنوافير في أجواء جميلة.

ويعد المسجد تحفة معمارية إسلامية حديثة، حيث إنه تم بناءه على طراز البوابات الأربع المتناظرة، كما أنه مُكون من طابقين فضلًا عن قبو واسع و4 أبنية مُخصصة فقط للوضوء.

وصُمم المسجد على شكل مُربع طول الضلع فيه 65 مترًا، كما تبلغ أساسات المسجد الخرسانية 100 متر، لتبلغ مساحته 9700 متر مربع.

يُذكر أن رمضان قديروف الذي تم تعيينه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكما للشيشان عمل على بناء عدد كبير من المساجد في البلد ذي الأغلبية المسلمة، وفي عام 2008 أعلن عن مسجد «قلب الشيشان»، في جروزني والذي تصل يمكن أن يتسع لـ10 آلاف مصل.