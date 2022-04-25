متابعو الشرنوبي يشيدون بصوته في ترتيل القرآن: أحلى مشهد في فاتن أمل حربي

نال الفنان محمد الشرنوبي، إشادات الجمهور، بعد نشر جزء من القرآن بصوته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

الفنان محمد الشرنوبي يرتل القرآن الكريم

ونشر الفنان محمد الشرنوبي مقطعا من التسجيل الصوتي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلا، « من آية 30 إلى 43 من سورة إبراهيم».

إشادة الجمهور بصوت الشرنوبي

وتوالت التعليقات من الجمهور على الفنان محمد الشرنوبي، حيث كتب أحدهم، «ما شاء الله ربنا يحفظك»، وتعليق آخر: «يا جمال صوتك والله»، وتعليق آخر: «كان أحلى مشهد في المسلسل بجد»، بينما علق آخر: «كمل في قراءة القرآن، هاتبقى حاجه جميلة».

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