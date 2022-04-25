صومعة طامية بالفيوم تستقبل 1000 طن قمح خلال أسبوع «فيديو»

انطلقت أعمال توريد القمح في محافظة الفيوم، حيث شهدت صومعة طامية إقبالاً كبيراً على تسليم القمح بدرجات نقاوة متفاوتة، حسبما أوضح أحمد حسان مدير عام الصومعة.

وأكدّ «حسان»، أنّ الصومعة استلمت أكثر من 1000 طن قمح على مدار الأيام القليلة الماضية التي بدأ فيها استلام القمح من المواطنين، موضحاً أنّه يجرى تحديد درجة نقاء القمح من خلال لجنة من هيئة سلامة الغذاء بالاشتراك مع لجنة استلام وفرز الأقماح، كما يتم صرف حافز للمزارعين الذين يقومون بتوريد قمح بدرجة نقاوة عالية.

سعر الأردب يصل إلى 885 جنيها

وأوضح مدير عام صومعة طامية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار أردب القمح تبدأ من 865 جنيهاً لدرجة نقاء 22.5 درجة للأردب الواحد، و875 جنيهاً للأردب بنسبة نقاء 23، وتصل إلى 885 جنيهاً لنسبة نقاء تبلغ 23.5، موضحاً أنّ السعر يشتمل على 50 جنيهاً حافز للفلاح الذي يُسلم قمح بدرجة نقاوة عالية، و15 جنيهاً قيمة نقل القمح إلى الصومعة.

طريقة تحديد درجة النقاوة

وأشار إلى أنّ السيارة تدخل الصومعة لتوريد القمح، ثم يقوم عدد من العمال بأخذ عينات من كل جوال موجود داخل السيارة، مستخدماً أسطوانة حديدية مدببة المقدمة يثقب بها كل جوال ويأخذ كمية من القمح، توضع في وعاء بلاستيكي، ثم يتم سكبها على ترابيزة أمام مندوب من هيئة سلامة الغذاء بالاشتراك مع لجنة استلام وفرز الأقماح، ليتم تحديد درجة النقاء، وبالتالي تحديد المُقابل المالي.

تسهيل وتوريد عملية الأقماح

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدير عام الصومعة، بمساعدة وتسهيل عملية توريد الأقماح في الصوامع، على المزارعين، مشدداً على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.

12 خلية تستوعب آلاف الأطنان

وتضم صومعة طامية، 12 خلية تسع كل منها 5 آلاف طن قمح بإجمالي طاقة تخزينية 60 ألف طن، تم توريد أكثر من 1000 طن حتى الآن، ويجرى العمل على قدمٍ وساق لاستقبال القمح من الموردين من الموردين والتي تستمر لمدة 5 أشهر.

محافظ الفيوم يتفقد الصومعة

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الإعلامي للمحافظة، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، صوامع طامية، لمتابعة أعمال الفرز، وتحديد درجة نقاوة الأقماح من خلال العينات، ونقرة استقبال الأقماح بالصومعة، وغرفة لوحة التحكم، وغرفة ميزان البسكول، وأخيراً غرفة طلمبات الحريق.