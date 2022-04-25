ضبط 202 قضية مخدرات وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي و33 متهما هاربا.. حصاد جهود الداخلية

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 150 قطعة سلاح ناري، بحوزة 127 متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 63136 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية جرى ضبط 3 تشكيلات ضمت 8 متهمين ارتكبوا 15 حادثا متنوعا.

ضبط قضايا المخدرات

جرى ضبط 202 قضية مخدرات.. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 32٫150 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 181٫772 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫617 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 223 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 660 جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 110 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 310 جرام.

1966 قرص مخدر.

ضبط المتهمين الهاربين

ضبط 33 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 18 متهما.

ضبط 285 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 22047 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 53 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 7 منهم.

ضبط 13530 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 13530 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

جهود قطاع أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 3 قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1697 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط 24 قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 194 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط عناصر إجرامية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ و من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 27 قطعة سلاح ناري وأبيض .

ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 18 متهام لـ 7 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 5123 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة الدراجات النارية

وحال قيام قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط صاحب ورشة لصيانة الدراجات النارية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، له معلومات جنائية حال إستقلاله دراجة نارية مجهولة المصدر .

بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة القسم «بأسلوب كسر الجادون وتوصيل الأسلاك» ، وبإستدعاء المجنى عليه أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تعرف على الدراجة المضبوطة وإتهمه بالسرقة .

بتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب «كسر الجادون وتوصيل الأسلاك» ، كما اعترف بإرتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط الورشة محل عمله ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المضبوطة ، وإتهموه بالسرقة .

إعادة طفل مختطف إلى أهله بالمنيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة المركز بقيام نجلى عمومته بائعان ملابس ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز بإختطاف نجله سن 8 لوجود خلافات مالية وعائلية بينهم ، وتلقيه إتصال هاتفـى من الهاتف الخاص بأحد المتهمين أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما ، وأنهما يرغبان فى الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالإشتراك مع مزارع ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز حيث إتفقوا فيما بينهم على خطف المجنى عليه ومساومة والده للحصول على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية، وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، كما استأجر أحد المتهمين سيارة وقاموا بإستدراج المجنى عليه وإصطحابه داخلها وإخفائه بالمنزل المشار إليه ، وعقب ذلك قاموا بالإتصال بوالده ومساومته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتحرير المختطف حال تواجدهم بالمنزل المشار إليه ، وبحوزتهم «طبنجة- فرد محلى -سلاح أبيض "مطواة "- 3 هواتف محمولة» المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما بندقية آلية – فرد محلى – من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما الآثمة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

كشف ملابسات واقعة مقتل شخص بالإسماعيلية .. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بغياب أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم مُنذ 15 الجارى وتبين أن المتغيب يقيم بمفرده بمسكنه .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء غياب المذكور 4 أشخاص وسيدة لإثنين منهم معلومات جنائية حيث قاموا بإستدراج المجنى عليه لمنزل أحدهم وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة وعقب ذلك قاموا بنقل الجثة بالتروسيكل الخاص بأحد المتهمين وإلقائها بترعة الإسماعيلية لوجود خلافات بين المجنى عليه وأحد المتهمين مما أثار حفيظته للتخلص منه بمساعدة باقى المتهمين .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمين عدا أحدهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب .. وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثة المجنى عليه من الترعة المشار إليها.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة أبواب حديدية من المقابر

وحال مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين حال إستقلالهم مركبة توك توك " قيادة أحدهم " محمل عليها باب حديد مجهول المصدر .

بمواجهتهم إعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بدائرة القسم «بأسلوب الخلع»، كما أمكن التوصل إلى المجنى عليه ، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة .. وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب «الخلع» ، كما أقروا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم " حسن النية " صاحب ورشة حدادة ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.