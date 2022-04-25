إصابة أسرة من 4 أشخاص بحادث تصادم في سوهاج

قررت الأسرة الرجوع لمحافظة الأقصر، من أجل قضاء إجازة عيد الفطر المبارك رفقة العائلة، فجمع الأب زوجته ونجليهما في سيارته، وانطلق في رحلة العودة، لكن عند محافظة سوهاج، وتحديدا بمركز جرجا بالطريق الصحراوي الغربي، اختلت عجلة القيادة بيد الأب، لتنقلب السيارة، ويصاب الجميع بكدمات وجروح، ويتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز جرجا، يفيد بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي.

وقوع تصادم ووجود مصابين

بالانتقال لموقع الحادث، تبين أنه أثناء قيادة «محمود م ا»، 46 عاما موظف، يقيم بمحافظة الأقصر، سيارته، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق الصحراوي الغربي، بجانب محافظة سوهاج.

إصابة قائد السيارة وأسرته

نتج عن الحادث، إصابة قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و زوجته «إيمان م ه»- 45 عاما ربة منزل، بكدمات متفرقة بالجسم، ونزيف من الأنف، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجلهما الطفل «أحمد م م ا» 7 أعوام طالب بالمرحلة الابتدائية، باشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وشقيقته «فاطمة م م ا» 18 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، بكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم

وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤالهم أفادوا بانقلاب السيارة عقب عودتهم لمحافظة الأقصر لقضاء عيد الفطر المبارك، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم تحرير محضر بالواقعة.