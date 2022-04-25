بوتين: إفشال مخطط إرهابي أوروبي لاستهداف الإعلاميين والصحفيين الروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يسعى إلى تفتيت موسكو وتضييق الخناق عليها عبر فرض عقوبات وضغوطات ضدها، مشيرها إلى أن مخططاته تلك لن تفلح تلك المرة مع موسكو.

بوتين : موسكو صامدة رغم الضغوطات الغربية

وقال الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع مسؤولين روس، إن موسكو صامدة رغم كل تلك الضغوط والممارسات الغربية التي تمارس ضدها منذ فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنَّ الدولة ستستخدم كل إمكانيتها للحد من تأثير تلك العقوبات.

وأضاف بوتين، أنَّ الغرب فشل في تقسيم المجتمع الروسي، وأن أطرافا أوروبية معروفة كانت تخطط لمحاولات اغتيال صحفيين وإعلاميين روس، بحسب شبكة «روسيا اليوم».

وتابع الرئيس الروسي أنَّ هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، أوقفت أنشطة إرهابية خططت لمهاجمة أحد أبرز الإعلاميين الروس، قائلاً إنَّ الغرب بدأ يفكر في اغتيال وقتل الصحفيين الروس عقب تكبده هزائم إعلامية ضخمة في موسكو، مشيرًا إلى وجود الكثير من الأدلة والحقائق التي تثبت صحة كلامه وتورط بعض المسؤولين الأوروبيين، إلى جانب عملاء وكالة لاستخبارات الأمريكية الذين يتعاونون مع السلطات الأوكرانية.

بوتين: روسيا ستواصل جهودها لمكافحة النازيين في شرق أوكرانيا

وفي السياق، أكّد الرئيس بوتين عزم بلاده على مواصلة مكافحة التطرف والقضاء على من أسماهم بـ النازيين الجدد، أو القوميين الأوكران، إلى جانب صد أي محاولة غربية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفقا لشبكة الأخبار الروسية.

وكشف الرئيس الروسي عن ارتفاع أرقام اللاجئين القادمين من إقليم دونباس شرق أوكرانيا، إلى روسيا إلى 100 ألف لاجئ، مؤكّدًا مواصلة العملية العسكرية في شرق أوكرانيا حتى القضاء على آخر نازي وهناك، وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، بحسب موقع قناة «العربية».