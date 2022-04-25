تشغيل تجريبي لوحدة العناية المركزة بمستشفى الإبراهيمية بعد تطويرها

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية بمستشفى الإبراهيمية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير التي تتم بالمستشفي، حيث تم المرور علي الأقسام الطبية المختلفة، .

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتأكد وكيل صحة الشرقية من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك تفعيل عمل صيدلية الطوارئ علي مدار 24 ساعة، كما وجه بالتشغيل التجريبي للعناية المركزة الجديدة، أثناء تفقده لها، وذلك بعد الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، وعمل التوسعات اللازمة بها، لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، حيث تم تجهيزها بعدد 12 سرير بدلاً من 7 أسرة سابقاً، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية بلغت مليون جنيه.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة، وناظر المونيتور الرئيسي، والذي يقوم بمراقبة العلامات الحيوية للمرضي بجميع الأسرة، موجهاً مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

تجهيز وحدة الأشعة المقطعية الجديدة

كما تفقد الأعمال الجارية لتجهيز وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، وذلك بعد دعم وزارة الصحة والسكان المستشفي بجهاز «مقطعية» بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه لخدمة المرضي بمركز ومدينة الإبراهيمية، ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفي، وبعد تطوير قسم الحضانات الجديد، والتشغيل التجريبي له منذ عدة أسابيع، ويسع لعدد 25 حضانة بدلا من 16 حضانة، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما اطمئن وكيل الوزارة علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بقسم الغسيل الكلوي، وقسم الحضانات، وحرص علي الإستماع إلي مرضي الكلي، والتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، ومهنئا المرضي والعاملين بأعياد الربيع، وقرب حلول عيد الفطر المبارك اعادة الله علينا وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.