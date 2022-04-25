العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2022.. باق من الزمن 61 يوما

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تجهيز اللجان وإعدادها وتجهيز أرقام جلوس الطلاب، وتجهيز وطباعة أسئلة الامتحانات، علاوة على توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

باقي 61 يومًا على عقد امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستبدأ في المواد غير مضافة للمجموع يوم 20 يونيو المقبل، على أن تبدأ الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بشكل رسمي يوم 26 من ذات الشهر، أي أن الامتحانات ستبدأ بعد 61 يومًا، لافتة إلى أنه لا يوجد أي تعديل على جدول الامتحانات، وأن أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما سيتم توفير ورقة مفاهيم سيتم توزيعها على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 21 يوليو المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد في جو هادئ، وأن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن الامتحانات ستنتهي يوم 21 يوليو المقبل.

إجراءات صارمة ضد كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا داخل امتحانات الثانوية العامة 2022، منوها إلى أنه سيتم إغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني، كما سيتم التصدي للغش بكل صرامة، وأنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان، لضبط الطلاب الغشاشين.