بتخفيضات 30%.. «التموين» تطرح كحك وبسكويت داخل المجمعات

طرحت الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، الموافق 25 من أبريل الجاري، كميات كبيرة، من حلوى عيد الفطر، مثل: «الكحك البسكويت، البيتي فور، والغريبة»، بأشكال وأنواع مختلفة، جميعها بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 30%، عن الأسواق والمحلات الخارجية.

توافر الأصناف والسلع أمام المواطنين

وقال حازم محمد، مدير فروع الجيزة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من «الكحك والبسكويت» داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، تزامنًا مع اقتراب حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير فروع الجيزة لشركة الأهرام، للمجمعات الإستهلاكية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن وزارة التموين، تطرح كافة السلع والمنتجات الغذائية، بمعدل 200 طن يوميًا.

وكشف «حازم» أن وزارة التموين طرحت منتجات الكحك والبسكويت بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن الأسواق الخارجية، سعيًا من وزارة التموين لضمان توافر كافة الأصناف والسلع أمام المواطنين، داخل المجمعات الاستهلاكية.

وأكد مدير فروع الجيزة لشركة الأهرام، على أن جميع العروض الخاصة بمنتجات «الكحك والبسكويت»، ستكون سارية حتى أيام عيد الفطر في كافة المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

أسعار تبدأ من 70 جنيهًا وتصل إلى 155 جنيهًا

كما أشار «حازم»، إلى أن وزارة التموين، طرحت منتجات الكحك والبسكويت بأسعار تتراوح من 70 جنيهًا وتصل إلى 155 جنيهًا.

وأضاف مدير فروع الجيزة لشركة الأهرام الاستهلاكية: «كافة المنتجات الخاصة بالكحك والبسكويت، صُنعت من مواد ذات جودة عالية، وبالسمن البلدي، ليس السمن الصناعي، بما يحقق رغبات المواطنين في الحصول على منتجات عالية الجودة ومعتدلة الأسعار في نفس الوقت».

وأوضح «حازم» أن وزارة التموين حرصت أيضا على توفير كميات كبيرة من الدقيق، السمنة البلدي، والمكسرات، وذلك إذا أرادت ربة البيت، أن تقوم بعمل الكحك والبسكويت في المنزل، فتستطيع شراء كافة هذه المنتجات من المجمع القريب منها.