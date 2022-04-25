أهالي سيناء: «عايشين في أمان ومشروعات التنمية وفرت فرص عمل لشبابنا»

عادت الحياة إلى طبيعتها في مدن وقرى محافظة شمال سيناء بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة، بعد القضاء على الجماعات الإرهابية التي كانت تشكل تهديدا كبيرا على أمن مصر القومي.

الأسواق التجارية بمدن وقرى محافظة شمال سيناء تفتح أبوابها على مصراعيها لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، بالإضافة لمشروعات تنموية عديدة ومدن سكنية جديدة تنفذ إلى جانب عملية مكافحة الإرهاب لخدمة أهالي سيناء وتطوير كافة المرافق الحيوية بالمحافظة.

مواقف أهالي سيناء مع الجيش المصري

ولا تزال المواقف التاريخية لمجاهدي سيناء بوقوفهم إلى جانب القوات المسحلة للقضاء على الإرهاب البغيض واقتلاع جذوره من أرض الفيروز تكتب في التاريخ.

وأعرب أهالي سيناء في تقرير تليفزيوني مذاع على فضائية «إكسترا نيوز» عن سعادتهم البالغة وامتنانهم للقوات المسلحة للمساهمة في عودتهم لديارهم بعد تطهيرها من دنس الإرهاب، وأكد أحد الأهالي أن المشهد الذي يراه في سيناء الآن لم يكن يتخيله قبل ذلك من تطوير وإصلاح من المباني ودور العبادة والخدمات، ولم نكن نتوقع أن تكون العريش وسيناء بالمستوى الذي وصلت إليه بفضل القوات المسلحة.

مدن سكنية وصناعية في سيناء

وأضاف أحد الأهالي: «بقى عندنا مدينة سكنية ملحق بها مناطق صناعية وتعليمية لأول مرة، وده كان حلم لكل أهالي سيناء، ولولا وجود القوات المسلحة مكناش وصلنا للتطور والأمان اللى عايشين فيه، وبقينا ماشيين مطمنين في بلدنا ومشروعات التنمية وفرت فرص عمل كتير لشبابنا، ومش مصدقين اللى بنشوفه».