مدارس وجامعات وطرق وتجمعات تنموية.. مشروعات واعدة لرعاية أبناء سيناء

عقب ثورة 30 يونيو، شهدت سيناء تنفيذ خطط تعمير وتنمية عديدة علي أرض الواقع، أظهرت اهتمام الدولة بأبناء سيناء، خاصة في مجال التعليم وفرص العمل.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح قبلة الحياة لسيناء من خلال مبادرة تنمية سيناء، حيث ضخت الدولة 70 مليار منذ 2016 لتنمية سيناء شمالا وجنوبا بهدف توفير الرعاية الكاملة لأبناء سيناء من المجاهدين وأسرهم.

أضاف أن التنمية شملت كل المجالات، وجري دخول قري بالكامل في التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.

التجمعات التنموية في سيناء

وأكد الشيخ سيف الرويضي في حديث خاص أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بجنوب سيناء، وتسعي لإقامة تجمعات سكانية جديده لجذب نحو نصف مليون مواطن، وجري إنشاء 7 تجمعات تنموية في محافظة جنوب سيناء وحصل أبناء البدو علي هذا المشروع الذي يعتبر طفرة كبيرة، لأن المواطن السيناوي أصبح لديه منزل ومزرعة تقدر بحوالي 5 افدنة لإقامة مشروع خدمي والدولة قدمت هذا المشروع بالتقسيط المريح للمواطنين، وهذه هي رعاية الدولة الحقيقية لأبناء سيناء.

إنشاء فرع أبورديس بجامعة السويس

وتابع أن من المشروعات التي ساعدت علي تحقيق نهضة لأبناء سيناء جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، فقد ساعدت أبناءنا علي استكمال تعليمهم الجامعي، مشيرا إلي أن هناك جامعة السويس فرع أبورديس يجري إنشاؤها لخدمة المواطنين وهي أول جامعة حكومية بالمحافظة.

وأكد أن الاهتمام بأبناء سيناء الذي طلبه الرئيس بات حقيقيا من خلال فرص العمل في التجمعات التنموية، والتوسع في التعليم الجامعي، وانشاء عشرات المدراس للتعليم الأساسي لتشجيع الأهالي علي تعليم أبنائهم.

إنشاء وصيانة 52 مدرسة

قال المهندس حمودة نعمان مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء أنه جري خلال عام 2021 / 2022 إنشاء وصيانة 52 مدرسة بتكلفة 170 مليون، في المدن والوديان والتجمعات البدوية بهدف منع تسرب الاطفال من التعليم ومحاربة الفكر المتطرف الذي قد يستغل غياب التعليم في هذه المناطق.

أضاف اللواء خالد فودة أنه لابد أن تكون هناك مدرسة في كل وادي لخدمة أبناء سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رعاية أبناء سيناء.

الطريق الدولي الجديد

الشيخ ابراهيم منصور فرحان من قبيلة الجبالية أكد أن رعاية الدولة لأبناء سيناء شملت الطرق والكباري لمنع وقوع الحوادث واستكمال مخطط التنمية، فالطريق شريان الحياة وأساس قيام المجتمعات، موضحا أن طرق جنوب سيناء كانت سيئة وتسببت في وقوع حوادث.

وأوضح أنه جري إنشاء طريق دولي جديد مزدوج يربط بين نفق الشهيد أحمد حمدي ومدينة شرم الشيخ بطول 320 كيلو متر ويقتصر السفر من شرم الشيخ إلي القاهرة في أقل من أربع ساعات وهذا إنجاز لم يحدث من قبل، وقال إن معظم الطرق الحالية التي تربط باقي المدن يجري تطويرها وازدواجها لتكون طرق آمنه.

ومن المشروعات المهمة بسيناء تطوير القري ضمن مشروع مبادرة حياة كريمة، مثل الرويسات التي أولي الرئيس لها اهتماما كبيرا لتصبح منطقة حضارية بديل العشوائية، وتطوير قرية رأس النقب التي ضمت حديثا إلي محافظة جنوب سيناء ويجري الآن تطويرها، إلي جانب التوسع في إنشاء البيوت البدوية بكل الوديان والتجمعات البدوية والتي بلغت حتي الآن أكثر من 2000 وحدة سكنية.