محافظ أسيوط يختتم جولته على الكنائس بزيارة مطرانية أبوتيج

اختتم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، زيارته للكنائس والإيبارشيات لليوم الثاني على التوالي، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، بزيارة إيبارشية الأقباط الأرثوذكس، مقدما التهنئة للأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بمناسبة العيد.

استقبال محافظ أسيوط بالزغاريد والورود

وبدأت الزيارة باستقبال شعب الكنيسة لـمحافظ أسيوط ومرافقيه بالزغاريد والورود، وكان في استقباله الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، وبعض آباء وكهنة الكنيسة، وقدم المحافظ التهنئة لمطران أبوتيج وجميع شعب الكنيسة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصري والتفافه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية، وصافح الشباب والأهالي معبراً عن سعادته لتواجده في تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة في الاحتفال بالعيد.

تهنئة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشا وشعبا وقيادة، وأن يعم الخير والرخاء جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى التطور والتنمية التي شهدتها قرى الريف المصري في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، داعيا الجميع إلى المشاركة في مسيرة التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية الحقيقية ودعم خطط التنمية.

مطران أبوتيج يعبر عن سعادته بالتهنئة بعيد القيامة

من جانبه، عبر الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، عن سعادته بمشاركة محافظ أسيوط والقيادات لهم في العيد، وحرصهم على التواجد وتقديم التهاني لهم بمناسبة العيد، مشيرا إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض مصر الغالية ومحافظة أسيوط بصفة خاصة، وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تنمية حقيقية للقرى والنجوع، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

برقيات تهنئة للبابا تواضروس الثاني

كما أرسل المحافظ في وقت سابق، برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.