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ضبط 300 طن دقيق وقمح مجهول المصدر في مطحن بالجيزة

كتب:

محمد بركات
04:24 م | الإثنين 25 أبريل 2022
دقيق

دقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المدير المسئول عن مطحن دقيق دون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، وذلك لقيامه بحجب السلع الغذائية مجهولة المصدر ودون فواتير بقصد الاحتكار وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان.

العثور على 260 طن قمح مجهول المصدر

وبتفتيش المطحن المشار إليه عثر بداخله على 800 جوال معبأ دقيق فاخر زنة الواحد 50 كيلوجراما، و260 طن قمح، بإجمالي مضبوطات 300 طن دقيق وقمح دون فواتير ومجهول المصدر.

 

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بقلم محمد بركات