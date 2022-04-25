ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي و1129 «حجب سلع غذائية» خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1129) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (53,382 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز") (328) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (40 طن "أسمنت" - 20,545 طن "دقيق - زيت طعام - سكر– مكرونة – أرز – أسماك- أعلاف- لباد" – 14 إسطوانة بوتاجاز – 1318 عبوة سجائر - 11859 قطعة مستلزمات طبية – 600 رغيف خبز سياحى) وكذا (420) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 11 قضية دقيق مدعم"تصرف" – 12 قضية دقيق مدعم "تجميع " – 139 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 109 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات – 37 قضية عدم وجود سجل – 29 قضية توقف عن الإنتاج – 25 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 58 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (11,100 طن دقيق "مدعم – فاخر") وكذا (12) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5,350 طن أسمدة مدعمة- 30 إسطوانة بوتاجاز – 2000 رغيف) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (124,177 طن – 2000 رغيف بلدى مدعم- 600 رغيف سياحى- 1318 عبوة سجائر – 11859 قطعة مستلزمات طبية– 44 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (31 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض– عدس- مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (13,75 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض– عدس") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (4,76 طن "أرز أبيض– سكر حر- زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلام عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (1,7 طن أسماك مدخنة "رنجة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلام عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2000 رغيف " خبز بلدى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية والمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (11859 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (4 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (3,45 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستوليا على الدعم المقرر.. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة البحيرة.

ضبط (40 طن "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ضبط (19,5 طن "مقطعات دواجن - دواجن كاملة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة البحيرة.

ضبط (3,11 طن "مقطعات كبدة - لحوم مجمدة - مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (2,5 طن أسماك مملحة ومدخنة "فسيخ - رنجة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (11,95 طن "مسلى - زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للصناعات الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (5,5 طن "دقيق أبيض - زيت طعام") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلا قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3288) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12813) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (170) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (112) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1214) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).