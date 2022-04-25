وفاة الطفلة «ميسرة» ضحية الدهس بسيارة يقودها طفل في المحلة

أعلنت أسرة الطفلة «ميسرة محمد»، منذ قليل، وفاتها متأثرة بإصابتها بنزيف وتهشم في الجمجمة وكسر في الحوض، إثر تعرضها للدهس من قبل سيارة ملاكي يقودها طفل، في شارع «شكري القواتلي»، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

دفن جثمان الطالبة بعد صلاة التراويح

وأكدت أسرة الطفلة «ميسرة»، وهي طالبة في الصف الثالث الإعدادي، كانت برفقة عدد من زميلاتها في الطريق إلى أحد الدروس الخصوصية، وأثناء تواجدها في منطقة المطاعم، بدائرة قسم أول المحلة، تواجد المتهم، الذي لا يتخطى عمره 14 سنة، يقود سيارة ملاكي، ملك والدته، وقام بمعاكسة الطالبات أكثر من مرة، قبل أن يصطدم بالطفلة أثناء تواجدها في الشارع، مما أدى إلى إصابتها وسقطت على الأرض، مصابة بكسر في الجمجمة والحوض، تم نقلها إلى مستشفى المحلة العام، حيث تم حجزها في غرفة العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مساء اليوم الاثنين.

وأعلنت الأسرة أنه سيتم تشييع جنازة الطفلة «ميسرة» بعد أداء صلاة التراويح مساء اليوم الاثنين، إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة، بمدينة المحلة.

تجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق

تم إلقاء القبض على الطفل المتهم فور الواقعة، وبالعرض على نيابة أول المحلة أمرت بحبس المتهم «محمد أ.»، 14 سنة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر أمس، الأحد، تجديد حبسه 15 يوماً، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث.

وتبين من التحريات أن الطفل المتهم قام معاكسة المجني عليها، مستقلاً سيارة ملك والدته، أثناء تواجد الطالبة رفقة عدد من زميلاتها، في منطقه المطاعم، في الطريق إلى أحد الدروس الخصوصية.