سقوط زوجين بسيارتهما في «بحر طناح» بالدقهلية.. وتدخل الأهالي ينقذهما

أصيب زوجان بإصابات خطيرة في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر سقوط سيارة يستقلانها في ترعة «بحر طناح» على طريق «المنصورة - طناح» بالقرب من قرية ميت علي مركز المنصورة، وتمكن عدد من أهالي المنطقة والذين تدخلوا في الوقت المناسب من إنقاذهم من الغرق، وانتشال السيارة بعد سقوطها بالمياه، ونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

سقوط سيارة يستقلها زوجان في الدقهلية

وتبلغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة يستقلها شخصين في ترعة «بحر طناح» أمام قرية ميت علي بنطاق مركز المنصورة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث شرطة مركز المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين تمكن عدد من الأهالي من انتشال مستقلي السيارة والذي تبين أنهما شخص وزوجته، وكانا يسيران على طريق «المنصورة – طناح» قبل مدفع الإفطار.

شهود عيان يروون تفاصيل حادث سقوط سيارة بالدقهلية

وقال شهود العيان، إن السيارة ماركة لانسر بوما بيضاء اللون، كانت قادمة من ناحية طناح باتجاه مدينة المنصورة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرفت لتسقط في الترعة، أمام قرية ميت علي، وفور سقوطها تمكن المصابين من الخروج من السيارة قبل غرقها في المياه.

وأضاف شهود العيان أنه تم استخراج السيارة من الترعة، بمساعدة بعض المعدات، وبحضور عدد من المسئولين برئاسة مركز ومدينة المنصورة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم ونقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي فيما جرى انتشال السيارة من الترعة بواسطة عدد من الأهالي.