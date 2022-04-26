حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ مولود برج الميزان من تاريخ 23 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر، ويتميز مولود برج الميزان بقدرته الكبيرة على جعل عدد كبير من الأشخاص حوله يشعرون بالراحة والاطمئنان، حيث إنّه يلجأ له الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تلقي النصائح، نظرًا لقدرته على استخدام العقل والحكمة في مختلف المواقف.

مواصفات برج الميزان

ويتسم مولود برج الميزان بأنّه يمتلك أسلوبًا مميزًا في التعامل مع الآخرين، كما أنّه ذكي بدرجة كبيرة في مختلف المواقف، ويستطيع أن يلفت انتباه الجميع من حوله، كما أنّه يحافظ على التوازن في حياته سواء العملية أو العائلية.

وعندما يقع في الحب يكون شديد الرومانسية ومخلص وملتزم بمسؤولياته تجاه من يحب، ويريد أن يجعله يشعر بالسعادة الكبيرة طول الوقت.

وعلى مستوى النظافة الشخصية فهو شديد النظافة لدرجة الإدمان ويحب أن يكون في بيئة منظمة بعيدا عن الفوضى التي تجعله يشعر بعدم الراحة.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي وهي خدمة يومية تقدمها «الوطن» لقرائها وذلك على النحو التالي:

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القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بحماس وتقوم بواجبك بشكل كامل على الصعيد العملي.

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يجب أن تنظم أفكارك وتتمتع بقوة ملاحظة كبيرة في علاقتك مع من تحب وفق حظك اليوم الصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان.