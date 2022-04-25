ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس في إسبانيا 200% بسبب الأزمة الأوكرانية

أفادت قناة «extra news»، أن أسعار زيت عباد الشمس في أسبانيا شهدت ارتفاعًا بنسبة 200% بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما أشارت وسائل الإعلام الأسبانية إلى أن النقص الموجود في زيت عباد الشمس دفع الحكومة إلى محاولة زيادة إنتاجها، إذ أن إسبانيا تستورد حوالي نصف مليون طن من زيت عباد الشمس سنويا من أوكرانيا.

وأوضحت القناة، أن المشكلة تمتد في جميع أنحاء أوروبا، كما أعلنت الأسواق في أسبانيا عن وضع قيود للمستهلكين حيث سمحت بشراء زجاجة واحدة فقط لكل عميل، واتخذت المفوضية الأوروبية بالفعل خطوة لمحاولة تعويض النقص في زهور عباد الشمس من خلال السماح بالزراعة في الأراضي البور، بداية من موسم الربيع الحالي.

أعلنت الأسواق في أسبانيا عن وضع قيود للمستهلكين

وقامت بعض شركات المواد الغذائية في أسبانيا، بتحديد الكميات الممكن شراؤها من زيت عباد الشمس ما وصفوه بالسلوك غير المعتاد للمستهلكين خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب الخوف من انقطاع الزيت عن الأسواق نتيجة التطورات المتسارعة في أوكرانيا.