تفاصيل مقتل عاطل على يد مدمن بالمنيرة.. «مش عايز يروح المستشفى»

تلقى المقدم أحمد ماهر مأمور قسم شرطة المنيرة الغربية، إشارة من مستشفى زايد بوصول شخص مصاب بجرح طعني نافذ في منطقة البطن وتهتك بالأمعاء وتوفي متأثراً بإصابته.

المجني عليه له معلومات جنائية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المجني عليه كان مشتركا مع آخر «عاطل»، وأن كليهما «مسجل خطر» ولديهما معلومات جنائية سابقة حيث اشتركا معا في اصطحاب أحد الشباب من متعاطي المواد المخدرة بناء على رغبة أهلية الشاب لإيداعه أحد مصحات علاج الإدمان، وحال ذلك قام الشاب «المدمن» بالتقاط سكين وسدد للمجني عليه طعنة نافذة استقرت في بطنه.

المجني عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيرة الغربية لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى إثر الطعنة النافذة.

ضبط المتهم ومواجهته بالواقعة

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.