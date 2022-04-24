جلجل يتورط في جريمة قتل.. مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23

بعد ضرب السباك لجلجل في نهاية حلقة أمس وقيامه بسرقة أمواله وهروبه بها، ينفعل جلجل على صديقه سيد «محمود السيسي»، ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23 ثم يتصالحان معا، ويتصل بدوي بجلجل فيرد عليه سيد ويبلغه أن جلجل مصاب باكتئاب بعد سرقة أمواله وطلاقه من زوجاته سلمى وروقة.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23

ويستيقظ جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده «مايفوتكش العشا»، في حين يقوم والد سلمى «هنادي مهنا» بدعمها نفسيا ويطلب منها أن تبدأ ممارسة عملها وإدارة الشركة التي تركها لها جلجل.

وشهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23 أيضا، ذهاب سيد صديق جلجل إلى أسرته ويبكي ويطلب منهم دعم جلجل والوقوف بجانبه، فتتعاطف معه والدته حنان سليمان في حين يرفض والده إحسان وطليقته روقه «أيتن عامر» التعاطف معه ويتمسكوا بموقفهم الرافض لوجوده بينهم، وفي النهاية يوافق والد جلجل على الذهاب له.

بدوي يحاول التلاعب بجلجل مجددا

يحاول بدوي التلاعب مجددا بجلجل خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل مكتوب عليا، من خلال إشراكه في قضية فساد جديدة ويحاول توريط جلجل بها، في نفس التوقيت تذهب سلمى إلى الشركة فتجد بدوي وروقه في الشركة، فيحدث صدام بينهم على نصيب جلجل، وتدخل سلمى وروقه في صدام كبير وتلقيح متبادل، ثم تضطران للجلوس معا في الشركة، في حين يذهب بدوي إلى منزل جلجل القديم ويبكي جلجل مما تعرض له من أزمات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة.

زيعرض بدوي على جلجل ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23، صفقة جديدة تعيد له أمواله، ويحاول توريطه في التوقيع على عقود الصفقة، ويبلغه أن العقود توقع في منزله خلال عزومة على العشاء، فيتذكر الكلمة الموجودة على يده، ويقرر الموافقة.

ويذهب والد جلجل برفقة علاء «محمد طعيمة» إلى جلجل فيفاجأ بإقامته عشاء لتوقيع عقود جديدة، ثم يصلي والد جلجل إماما بهم، وبعد انتهاء الصلاه يجد أفراد العصابة كاملة قتلوا بعضهم وبدوي في الحمام، فيتورط جلجل وعائلته في جريمة قتل أفراد العصابة الموجودين في شقتهم، ويحاول الناس القبض عليهم، فيتدخل بدوي فجأة بمسدس ويهدد الجيران فينسحبون جميعا، ويهرب جلجل برفقة بدوي وإحسان وعلاء وسيد.