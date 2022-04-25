رفع استعدادات المستشفيات والمراكز الطبية للدرجة القصوى بدمياط

رفعت مديرية الصحة في محافظة دمياط حالة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، تزامناً مع عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بمختلف مراكز المحافظة.

التأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر المستلزمات

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم التأكد من جاهزية جميع المستشفيات، وخاصةً أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، حيث تم التأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة والأمصال الخاصة بحالات التسمم المحتمل حدوثها، وكذلك توافر المستلزمات الطبية، والتأكد من مخزون الأكسجين بالمستشفيات.

وفي سياق متصل، تم تشكيل فرق من مراقبي الأغذية بالإدارات الصحية، للمرور على جميع محلات بيع الأغذية، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة بها وفحصها، حفاظاً على صحه المواطنين.

كما تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بمديرية الصحة، للإبلاغ عن أي حالات تسمم يتم تسجيلها في أي من المستشفيات على مستوى المحافظة.

تدريب الأطقم الطبية على التعامل مع حالات التسمم

من جانبها، نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد الغباشي، وبالتعاون مع مستشفى حميات دمياط، دورة تدريبية لتعريف الحالة النموذجي وبروتوكول التعامل مع حالات الإصابة بـ«التسمم الممباري»، الذي يحدث نتيجة تناول أغذية ملوثة بنوع من البكتيريا السامة.

قام بالتدريب الدكتور عماد سعود بلح، مدرب زمالة الأمراض المعدية والحميات، بالتزامن مع التأكد من توفير مصل التسمم الغذائي بمخازن المديرية، وذلك استعداداً لأي حالات طارئة خلال احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفي إطار استعدادات مديرية الصحة لأعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وفي إطار ترصد ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الطعام والشراب.