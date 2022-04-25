موعد وأسعار تذاكر حفل عيد الفطر لرامي جمال وبهاء سلطان وأحمد سعد

يستعد الفنان رامي جمال وبهاء سلطان وأحمد سعد لإحياء حفل عيد الفطر، في الحديقة الصينية بأرض المعارض في مدينة نصر، يوم الخميس الموافق 5 مايو الذي يوافق أول يوم بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

موعد حفل رامي جمال وبهاء سلطان وأحمد سعد

ومن المقرر أن يقام حفل الثلاثي، في السابعة مساء، في قاعة المؤتمرات بالحديقة الصينية في مدينة نصر، على أن تفتح أبواب الحفل في الساعة 3.30 مساء، ويكون الدخول للأفراد من سن 16 عامًا فيما فوق وغير مسموح بالدخول لمن هم دون هذا السن.

ومنعت الشركة المنظمة للحفل دخول الكاميرات، أو المأكولات والمشروبات، وكذلك الكحوليات والمواد المخدرة، ويكون الدخول بالتذاكر الرسمية المرسلة على الهاتف.

أسعار تذاكر حفل رامي جمال وبهاء سلطان وأحمد سعد

وحددت الشركة المنظمة أسعار تذاكر حفل رامي جمال وبهاء سلطان وأحمد سعد بأن تكون 307 جنيهات لفئة السيلفر وسعر 507 جنيهات لفئة الجولد وسعر 757 جنيها لفئة vip.

ويمكن حجز تذاكر الحفل من خلال موقع تيكتس مول tickets mall.

يذكر أنّ الفنان رامي جمال نشر تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، وعلق عليه قائلًا: «حفل العيد الأول يوم 5/5 إن شاء الله في الحديقة الصينية مع أصدقائي الغاليين بهاء سلطان وأحمد سعد».

ويستعد الفنان رامي جمال لطرح ألبوم جديد له في الأيام المقبلة بعد تجديد تعاقده مع شركة «نجوم ريكوردز»، التي قدّم معها 5 ألبومات، خلال الفترة الماضية، وجميعها حققت نجاحًا كبيرًا بين الجماهير.

وقدّم الفنان أحمد سعد دعمًا لمرضى السرطان من خلال الإعلان الذي قدمه بالتعاون مع الطفل محمد أسامة خلال شهر رمضان، من خلال مشهد تمثيلي بين أحمد سعد وأحد الأطفال يعاني من مرض السرطان، ويدعم كل منهما الآخر.

الأغنية من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد الشلبي، وإخراج ميدو عادل، وتبرع الجميع بأجورهم لصالح المستشفى.