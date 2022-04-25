شيرين وأنغام وخيرت وعلامة نجوم حفلات عيد الفطر 2022

أيام قليلة ونودع شهر رمضان الكريم ونستقبل عيد الفطر، الذي استعد له عدد كبير من نجوم الغناء بمائدة دسمة للجمهور، بعد توقف قرابة 30 يوما بسبب شهر رمضان المبارك، وترصد السطور التالية، جدول حفلات الفنانين في عيد الفطر، كما يلي:

راغب علامة في دبي والعراق

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفلين خلال عيد الفطر، الأول في دبي والثاني في العراق، حيث غرّد علامة عبر حسابه على تويتر: «قطار الحب والفرح مكفّي معكم، ومن أجلكم الفرحة رح تكون فرحتين والحفلة حفلتين والعيد عيدين، لما ألتقي مع الحبايب بالوطن العربي بحفل رائع في دبي الثلاثاء 3 مايو، وبحفل مُميّز بنادى اليرموك الترفيهي في العراق الخميس 5 مايو».

رامي جمال في الحديقة الصينية

ويحيي الفنان رامي جمال، حفلا غنائيًا في الحديقة الصينية بمدينة نصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، يوم الخميس 5 من شهر مايو المقبل، ويقدم خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته.

عمر خيرت في دار الأوبرا

يقدّم الموسيقار عمر خيرت، حفلين في دار الأوبرا المصرية ضمن حفلات شهر مايو 2022، والتي تتزامن مع عيد الفطر، الأول يوم الأحد 15 مايو، والثاني الإثنين 16 مايو.

أنغام في الكويت

وكشفت الفنانة أنغام، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، عن أنّها ستحيي حفل عيد الفطر المبارك في دولة الكويت، يوم 12 مايو المقبل، ونشرت البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه قائلة: «أهلي وحبايبي في الكويت، في انتطاركم يوم 12-5 في حفل عيد الفطر المبارك».

شيرين عبدالوهاب وكاظم الساهر في الإمارات

واختارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إحياء حفلها الغنائي في عيد الفطر المبارك بدولة الإمارات، في مدينة أبوظبي على مسرح الاتحاد ارينا، يوم 4 مايو 2022، ويشاركها الحفل الفنان العراقي كاظم الساهر.