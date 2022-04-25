فيروس يسيطر على لذيذ خلال المسابقة بمسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24 بداية المسابقة الرابعة الخاصة بين الروبوت لذيذ وزومبا والروبوت متين، بعد نجاح المهندس سامح في اختراق انظمة عمل روبوتات يوسف.

«فيروس» يسيطر على الروبوت لذيذ وزومبا في المسابقة

وخلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 24، ينجح سامح في اختراق نظام تشغيل الروبوت لذيذ وزومبا، ويبدأ في التحكم بهما عن بعد، وفي نفس الوقت تبدأ المسابقة الرابعة بين المهندس يوسف وسامح.

وخلال المسابقة التي تتضمنت الإجابة على أسئلة عامة، قام الحكم بإعطاء الروبوت متين أسئلة سهلة مثل ما هي عاصمة مصر؟ ويستطيع الإجابة عليها بأنها القاهرة، ثم يسأل زومبا عن العملة الرسمية لدولة الكونغو الديمقراطية؟ فتجيب أنها المانجة الفص، وبعدها يجيب لذيذ غلط المانجة العويس، فيشعر يوسف بالغضب ويطلب وقت مستقطع.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.