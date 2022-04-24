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سامح يستعين بـ«فيروس» لتهكير لذيذ بمسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

كتب:

منى سعيد
08:59 م | الأحد 24 أبريل 2022
مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23

كشفت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 عن محاولة المهندس سامح البحث عن طريقة لهزيمة يوسف والروبوت لذيذ وزومبا، مما يجعله يذهب إلى منطقة غريبة والاستعانة بهكر.

سامح يستعين «بفيروس» لـ «يهكر» روبوت يوسف

توجه سامح خلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، إلى أحد المناطق المشبوهة، وبدأ يسأل عن شخص اسمه «فيروس» معروف أنه قادر على اختراق الأجهزة والأنظمة.

يحاول سامح أن يصل معه لاتفاق، لكن فيروس يخبره أنه يعمل بنظام «عندما يأتي شخص يسلمه النظام الذي يرغب في اختراقه، وخلال يومين ينجح في هذا، ثم تلقي أجهزة الشرطة القبض عليه»

لكن سامح يعترض، ويخبره أنه يريد اختراق أنظمة الروبوت، لكن فيروس لا يستوعب الهدف، ويحاول أن يريه صور للروبوت، لكن سامح يظن أن الأمر مزحة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.

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