إصابة 12 شخصاً في حوادث بكفر الشيخ بينهم طفلة سقطت من علو

أصيب 12 شخصاً في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ اليوم الاثنين، بينهم طفلة سقطت من مكان مرتفع بدائرة مركز بلطيم، بالإضافة إلى 11 آخرين أصيبوا في حوادث مرورية بعدد من المدن والقرى بمختلف مراكز المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، عدداً من الإشارات، على مدار الساعات الـ24 الماضية، تفيد بوقوع عدد من الحوادث على الطرق، في مدن وقرى المحافظة، أسفرت عن إصابة طفلة نتيجة سقوطها من علو، وإصابة 9 آخرين في حوادث مرورية متفرقة.

وأصيبت الطفلة «ندا محمد درويش»، 5 سنوات، من قرية «دلوش»، بمركز بلطيم، باشتباة ما بعد الارتجاج، وأجريت لها أشعة مقطعية على الرأس، والحالة تحت الملاحظة والعلاج، بمستشفى بلطيم المركزي.

5 مصابين في حادثين ببلطيم وسيدي سالم

كما أصيب 9 أشخاص في حوادث متفرقة، منهم 3 مصابين في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي، بالقرب من محطة وقود «الصرف»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، كما أصيب شخصان في حادث سير بقرية «منشأة عباس»، جرى نقلهما إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

إصابة 6 في 3 حوادث بقلين وكفر الشيخ

كما أصيب شخصان في حادث تصادم بمنطقة «قلين المحطة»، في مدينة قلين، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي، فيما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بجوار «أبراج مكة»، في مدينة كفر الشيخ، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخص آخر في حادث سير بقرية «أبوطبل»، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الاسعافات اللازمة.