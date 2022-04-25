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ماس كهربائي يتسبب في مصرع رضيع وإصابة شقيقيه بالهرم

كتب:

جيهان عبد العزيز و هبة هشام
11:50 م | الإثنين 25 أبريل 2022
ارشيفية

ارشيفية

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة في أحد العقارات بشارع كمال عثمان المنصورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

الدفع بعربات إطفاء وسيارة إسعاف

ودفعت الحماية المدنية بعربات إطفاء وعربة إسعاف تحسبا لوجود مصابين، وبعمل التحريات الأولية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن العقار تابع لعائلة واحدة، وأن الحريق نشب داخل شقة في الطابق الرابع داخل غرفة النوم.

كما أسفر الحريق عن وفاة طفل يبلغ من العمر شهرين وإصابة طفلين أحدهما يبلغ عامين والآخر 4 سنوات باختناق إثر الحريق إلا أن حالتهما الصحية تحسنت عقب إنقاذهما.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده ونقل الطفلين المصابين إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ماس كهربائي يتسبب في مصرع الرضيع

وبسؤال والد الأطفال ويعمل صاحب شركة توظيف عمالة قرر أنه أثناء تواجد زوجته داخل المطبخ فوجئت بنشوب الحريق بغرفة النوم وتمكنت من إنقاذ الطفلين المختنقين، ولم تتمكن من إنقاذ الرضيع، وعلل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بوصلة كهرباء لمصباح إضاءة داخل غرفة النوم.

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