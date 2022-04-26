إسعاد يونس: طلبت كثيرا المشاركة في الاختيار.. وأمنيتي تحققت أخيرا

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنها كانت تطلب دائما من مخرج مسلسل الاختيار 3، بيتر ميمي، أن يشركها في هذا المسلسل التاريخي، متابعة: «كنت بتحايل عليه ياخدني في الاختيار إن شاء الله شهيدة، ولما بعتولي في الاختيار 3، كان زي الأمر العسكري، وقلت تمام يا فندم في دور وزيرة الثقافة».

تفاعلها مع أزمة وزارة الثقافة أثناء حكم الإخوان

أضافت «يونس»، خلال استضافتها في برنامج «زي كل سنة»، المذاع على راديو «9090»، أن مشهدها في الاختيار كان مهما، لأنها عايشت أزمة وزارة الثقافة مع جماعة الإخوان المحظورة قضائيا، وكان هناك اعتصام في وزارة الثقافة، لمنع تواجد وزير إخواني في هذا المنصب.

عشقها لمسلسل الاختيار

أوضحت الفنانة، أنها تعشق مسلسل الاختيار، وتشاهده باعتبارها مشاهدة عادية، وليست شخصا متخصصا في الإنتاج والتمثيل، وتتلقى العمل الدرامي بشكل عادي، لكي تستمتع بالمشاهدة، مبينة أن رد فعلها صادق تجاه مسلسل الاختيار.

رأيها في بعض الموضوعات

أشارت الفنانة، إلى أنها التقت اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول قبلها بيوم، وصورته في لندن وحضنته، قائلة له حبيبي، مواصلة: «لما تعرف الترند بيطلع من إيه هتعمل ترند ناجح مش فيك، عمرو دياب ناجح بظروفه، وهو اللي أيقونة اللي ناس تحاول تبقى ناجحة، زيها مش شبهها، الفنانين بيحبوا بعض جدا، وفي كل تجمع بيلموا بعض، والسوشيال ميديا أنا مش بشوفها في الشارع، وفي ناس بتخش السوشيال ميديا عشان تعك، السوشيال ميديا عاملة أمراض اجتماعية».