عاجل.. إصابة مرشد سياحي و3 أجانب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب مرشد سياحي و3 أجانب، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، على طريق مدخل قرية السماينة الصحراوي الغربي، بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي على طريق الصحراوي الغربي في نجع حمادي.

إصابة 3 أجانب في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة مرشد سياحي و3 أجانب، ونقل المصابون إلى مستشفى قنا الجامعي؛ لتلقي الإسعافات الأولية. وكانت أسماء المصابين كالتالي، محمود حسن محمد، 41 عاما، مقيم في الجيزة، مرشد سياحي، وبارتيز بايون، وماريا باز، وخيسومي بايون، وديفيد مورالز، من دولة إسبانيا، ونقلوا بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى قنا الجامعي.

استقرار حالة المصابين

وقال مصدر طبي في مستشفى قنا الجامعي، إنّ حالة المصابين مستقرة، وتنوعت إصابات ما بين كدمات وجروح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.