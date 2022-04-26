يبدأ الخميس.. صرف حصص دقيق 3 أيام مقدما للمخابز البلدية قبل عيد الفطر

بدأت مديريات التموين على مستوى المحافظات، التنبيه على المطاحن بصرف حصص الدقيق مقدمًا 3 أيام للمخابز البلدية التي تنتج رغيف العيش المدعم، وذلك بدايًة من يوم الخميس المقبل عن فترة عيد الفطر المبارك والذي يحل موعده يوم الإثنين 2 مايو 2022 طبقا لتوقعا المعهد القومي للبحوث الفلكية.

صرف حصص الدقيق 3 أيام مسبقا للمخابز البلدية

وخاطبت مديريات التموين، المطاحن بالاستعداد لصرف الحصة الأولى المقدمة للدقيق بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 28 أبريل ليتم صرف حصة يوم 1 مايو للمخابز، فيما سيتم يوم 29 أبريل صرف حصة يوم 2 مايو، أما يوم 30 أبريل فسيصرف خلاله حصة يوم 3 مايو، وذلك طبقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي نص على منح المخابز البلدية حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز البلدية، بسبب إجازة المطاحن خلال فترة العيد.

مواعيد عمل المخابز في رمضان حتى نهاية شهر أبريل 2022

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تغيير مواعيد عمل المخابز طوال شهر أبريل 2022 والذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عن مواعيد العمل العادية باقي أشهر السنة، حيث تعمل المخابز حتى نهاية شهر أبريل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

منظمة الخبز البلدي المدعم

ويندرج ما يقرب من 28 ألف مخبز بلدي في منظومة الخبز المدعم، إذا تنتج هذه المخابز يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والمستحقين لصرف الخبز المدعم والبالغ عددهم 72 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموينية، حيث يصرف كل مواطن منهم يوميا 5 أرغفة بقيمة 5 قروض للرغيف الواحد، بواقع 150 رغيفا هي حصة المواطن طوال الشهر من الخبز البلدي المدعم.