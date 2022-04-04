متاح يوميا حتى 5 مساء.. «التموين» تؤكد على انتظام صرف العيش بالبطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف العيش البلدي من المخابز البلدية ببطاقة التموين لكل المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والمدرجين على قاعدة بيانات الخبز المدعم والبالغ عددهم 72 مليون مواطن مستحقين للخبز البلدي يوميا من المخابز البلدية.

صرف العيش البلدي ببطاقة التموين يوميا حتى 5 مساء

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن صرف العيش البلدي ببطاقة التموين يوميا طوال شهر رمضان الكريم، يتم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مشيرة إلى أن هذه المواعيد هي المواعيد الجديدة لفترات عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم.

وتختلف مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان عن مواعيد عمل المخابز طوال العام، حيث تحدد وزارة التموين عمل المخابز من الساعة 5 صباحا حتى الساهى 5 مساء طوال أشهر العام الأخرى بخلاف شهر رمضان الكريم والذي يبدأ عمل المخبز فيها 8 صباحا من أجل انتاج الخبز البلدي ليستمر بيعه للمواطنين بالبطاقات حتى الساعة 5 مساء.

72 مليون مواطن يستحقون الخبز البلدي المدعم

ويستحق صرف الخبز البلدي يوميا عدد 72 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية على منظومة الدعم التمويني، حيث صرف المواطن الواحد عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150رغيف عيس بلدي هي حصة المواطن طوال الشهر من الخبز على بطاقة التموين.

أسعار الخبز الحر والفينو

فيما حدد مجلس الوزراء بنهاية شهر مارس الماضي، سعر رغيف الخبز الحر الذي تنتجه المخابز السياحية، حيث جاءت أسعار الخبز السياحي على النحو التالي:

* الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

* الرغيف وزن 65 جرامًا بـ75 قرشًا.

* الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.

* كيلو خبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

* رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

* رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

* رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.