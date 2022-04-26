البنك المركزي: 36.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات في البنوك

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.

نمو بنسبة 115% في عدد حسابات المواطنين.. في 6 سنوات

وأظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الـ 6 سنوات الماضية، محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية والتي تشمل حسابات البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين، 16 سنة فأكثرـ والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

16 مليون امرأة تمتلك حساب مالي بنهاية 2021.. بنمو 171% منذ 2016

فيما أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016، ما يدعم نمو الشمول المالي للمرأة المصرية.

كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.

وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع، ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.

وجدير بالذكر أن اصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصرية وسلوك المواطنين ويساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.