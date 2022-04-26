ملخص أحداث الحلقات الـ24 من مسلسلات رمضان.. إثارة وتشويق «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الـ24 من مسلسلات رمضان»، حيث شهدت الحلقات الرابعة والعشرين من مسلسلات رمضان أحداث مشوقة.

ملخص مسلسل «الاختيار 3»

ففي مسلسل «الاختيار 3»، بدأت الحلقة بمشاهد حقيقة من كلمة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي في لقائه مع مجموعة من المفكرين والسياسيين والإعلاميين والفنانين وقتها، وظهر في اللقاء كل من الفنان عادل إمام والفنان حسين فهمي، حيث أطلق وزير الدفاع رسالة اطمئنان، وأمان بأن الجيش رجع لكامل حالته القتالية، ومشهد آخر بوزارة الدفاع وحديث بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي، واللواء عباس كامل ويتحدثون عن تداعيات الموقف.

واتصل الفريق السيسي بمحمد مرسي وأبلغه بأن لقاءه مع القوى السياسية كان لتهدأة الأوضاع حتى يرتب مرسي أوراقه، وعرضت الحلقة فيديو تسريب بين مرشد الجماعة الإرهابية والكتاتني وخيرت الشاطر.

ملخص مسلسل «العائدون»

وفي مسلسل «العائدون» عاد صفون من السفر، والتقى الضابط نبيل، الذي سأله عن سبب عدم تنفيذ الاتفاق والتقى بأحد أصدقائه القدامى، فردّ صفوان وقال له إن لديه معلومات خطيرة للغاية.

ملخص حلقة مسلسل «فاتن أمل حربي»

وشهدت حلقة مسلسل «فاتن أمل حربي» للنجمة نيللي كريم، ذهاب شفيع إلى والد فاتن وتكلم معه وقال له إن الفترة التي قضاها معه جعلته أكثر اتزانا نفسيا، وطلب منه الرجوع مرة أخرى، وردّ أمل حربي قائلا «الروح اللي بتطلع مش بترجع أبدا».

ملخص مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

وفي مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، بدأ الهاكر وسامح يسيطران على لذيذ وزومبا، واكتشفت سارة أن تليفونا ليست موجودة، ولما سألت زومبا أخبرتها بأن النبوية سرقته، وكانت المفاجأة أن الذهب الخاص بسارة كان موجودا في حقيبتها.