القابضة للمياه تطالب المواطنين بتحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع لتجنب قطع الخدمة

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العملاء من مستخدمي عدادات المياه مسبقة الدفع، بأهمية تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع أو التوجه لنقاط فوري المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تجنبا لقطع الخدمة بالإجازات والأعياد الرسمية، في حالة انتهاء الرصيد.

وضع الكارت في العداد قبل التوجه للشحن

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان إلى أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن أو فوري.

السماح بمعرفة المستهلك من المياه

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: «القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن».

خطوات الشحن

أشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه لتنفيذ أي عملية على الكارت يجب عليك وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر Read مرة واحدة قبل الذهاب إلى مركز الشحن، لافتا إلى أنه بعد الشحن يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة لتنزيل الرصيد.

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد، يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر 3 مرات متتالية، ولمعرفة عدد الأمتار التي تم استهلاكها خلال الفترة يجب الضغط على الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة على الاستهلاك في نهاية كل شهر.